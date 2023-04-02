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Россияне копят технику вблизи Верхнеторецкого, возможно, готовят удар – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 10:43
Россияне копят технику вблизи Верхнеторецкого, возможно, готовят удар – ВСУ - Фото
Сгоревшая российская техника (Фото: EPA)

Российские оккупанты собирают технику в районе Верхнеторецкого, возможно, готовят удар. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"По данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, есть возможность, что россияне в ближайшее время попытаются с того направления осуществить "какие-то более мощные боевые движения".

Россияне копят технику вблизи Верхнеторецкого, возможно, готовят удар – ВСУ
  • Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные вытеснили россиян с некоторых позиций на Донецком направлении.
  • За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

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Наталія Медведєва
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война алексей дмитрашковский
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