Россияне копят технику вблизи Верхнеторецкого, возможно, готовят удар – ВСУ

Российские оккупанты собирают технику в районе Верхнеторецкого, возможно, готовят удар. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"По данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники", – сказал Дмитрашковский.

По его словам, есть возможность, что россияне в ближайшее время попытаются с того направления осуществить "какие-то более мощные боевые движения".

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные вытеснили россиян с некоторых позиций на Донецком направлении.

За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

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Наталія Медведєва

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