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"Диета" с боеприпасами и штурмы без техники – ВСУ об РФ на направлениях Авдеевка-Марьинка

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 17:52
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Россияне продолжают атаковать позиции сил обороны в районе Авдеевки и Марьинки, но делают это преимущественно без техники и уже испытывают дефицит боеприпасов для осуществления своих атак. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки у россиян было 23 попытки штурмовать украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, и к этому направлению также добавился населенный пункт Карловка. Однако, как отметил спикер ВСУ, россияне не имели успеха и отступили. Еще 10 раз оккупанты пытались штурмовать в течение ночи.

"Следует отметить, что все атаки происходили без поддержки техники. Только в одном случае враг применил две единицы техники, но получил отпор и отступил", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что россияне не прекращают попытки атаковать украинские позиции между Авдеевкой и Марьинкой, но "постоянно получают на орехи".

"Враг понес достаточно значительные потери. Если брать статистику прошлой и этой недели, то враг несколько лишился возможности атаковать. Нет у них в том количестве техники и, как они сами отмечают, наступила у них диета с боеприпасами. Не хватает боеприпасов для штурмов", – сказал Дмитрашковский.

Также, по словам спикера ВСУ, стало известно, что подразделения российских 155-й и 200-й бригад, понесшие значительные потери в личном составе и технике, в конце концов были отведены на восстановление.

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Оксана Житнюк
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