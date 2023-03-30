Северная Македония официально приняла решение отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24

Правительство Северной Македонии окончательно приняло решение о передаче Украине ударных вертолетов Ми-24, ранее анонсированных Министерством обороны страны. Об этом сообщает местное издание Fokus.

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24 марта 2023 года министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что ее страна готова передать Киеву 12 ударных вертолетов Ми-24. Этот вопрос должны были вынести на заседание правительства.

СПРАВКА. Северная Македония приобрела вертолеты Ми-24 (1980-х годов производства) у Украины в 2001 году и не использовала их с 2015 года из-за нехватки запчастей.

Вечером 29 марта правительство в Скопье официально согласилось передать Украине вертолеты.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – говорится в сообщении.

6 августа 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония поможет Украине танками и вертолетами.

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Мілана Головань

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