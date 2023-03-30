Северная Македония официально приняла решение отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24
Правительство Северной Македонии окончательно приняло решение о передаче Украине ударных вертолетов Ми-24, ранее анонсированных Министерством обороны страны. Об этом сообщает местное издание Fokus.
24 марта 2023 года министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что ее страна готова передать Киеву 12 ударных вертолетов Ми-24. Этот вопрос должны были вынести на заседание правительства.
Вечером 29 марта правительство в Скопье официально согласилось передать Украине вертолеты.
"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – говорится в сообщении.
- 6 августа 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония поможет Украине танками и вертолетами.
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