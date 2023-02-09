Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. Пресс-служба бригады сообщает, что в нем могло находиться военное начальство оккупантов.
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В сообщении сказано, что украинские воины с помощью артиллерии "смешали с землей" вертолет армии РФ с личным составом в нем.
"Подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают", – утверждают в 14-й бригаде.
- Смотрите видео, как в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25.
- С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли 285 вертолетов, 295 самолетов, тысячи единиц другой техники и более 135 000 военных убитыми.
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