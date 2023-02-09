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Артиллерия ВСУ "смешала с землей" российский вертолет Ми-24 с личным составом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 20:36
Видео: 14 бригада
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Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. Пресс-служба бригады сообщает, что в нем могло находиться военное начальство оккупантов.

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В сообщении сказано, что украинские воины с помощью артиллерии "смешали с землей" вертолет армии РФ с личным составом в нем.

"Подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают", – утверждают в 14-й бригаде.

Смотрите также: Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео

Оксана Житнюк
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война вертолет потери 14 бригада ми-24
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