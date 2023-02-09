Бойцы 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты заметили при мониторинге ситуации с дрона российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" и передали ее координаты артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины. Результат показан на видео в Facebook командования МП ВСУ.

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"Как видим, эта якобы "непобедимая" и "уникальная" боевая машина пылает так же, как и остальной российский металлолом", – подписали ролик морпехи.

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, военные записали себе в актив "Терминатора" в лесах под временно оккупированной Кременной.

Это, возможно, первая задокументированная потеря такого БМПТ армии РФ на войне против Украины.

Британская разведка писала о "Терминаторах" на фронте еще весной 2022 года.

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Євген Пилипенко

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