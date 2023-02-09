Бойцы 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты заметили при мониторинге ситуации с дрона российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" и передали ее координаты артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины. Результат показан на видео в Facebook командования МП ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Как видим, эта якобы "непобедимая" и "уникальная" боевая машина пылает так же, как и остальной российский металлолом", – подписали ролик морпехи.
По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, военные записали себе в актив "Терминатора" в лесах под временно оккупированной Кременной.
Это, возможно, первая задокументированная потеря такого БМПТ армии РФ на войне против Украины.
- Британская разведка писала о "Терминаторах" на фронте еще весной 2022 года.
Читайте также: В Украине может появиться новейший танк Panther KF51. Его называют сильнейшим в мире
Комментарии