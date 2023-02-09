Потери России: ВСУ уничтожили 910 оккупантов, 10 единиц артиллерии и четыре средства ПВО
Вооруженные Силы Украины уничтожили 910 оккупантов, 10 единиц артиллерии и четыре средства противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 135010 (+910),
— танков — 3255 (+2),
— боевых бронированных машин — 6468 (+10),
— артиллерийских систем — 2244 (+8),
— РСЗО — 463 (+2),
— средств ПВО — 232 (+4),
— самолетов — 295,
— вертолетов — 285,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6),
— крылатых ракет — 796,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9),
— специальной техники — 211.
- 200 000 солдат. Источники NYT сообщили, сколько Путин уже "положил" россиян в Украине.
- По оценке Генштаба Норвегии на 23 января 2023 года, россияне потеряли свыше 180 000 военных.
- Военные говорят, что только в одном Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.
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