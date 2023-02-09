Потери России: ВСУ уничтожили 910 оккупантов, 10 единиц артиллерии и четыре средства ПВО

Вооруженные Силы Украины уничтожили 910 оккупантов, 10 единиц артиллерии и четыре средства противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 135010 (+910),

— танков — 3255 (+2),

— боевых бронированных машин — 6468 (+10),

— артиллерийских систем — 2244 (+8),

— РСЗО — 463 (+2),

— средств ПВО — 232 (+4),

— самолетов — 295,

— вертолетов — 285,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6),

— крылатых ракет — 796,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9),

— специальной техники — 211.

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Дмитро Гриниченко

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