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200 000 солдат. Источники NYT сообщили, сколько Путин уже "положил" россиян в Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 10:03
200 000 солдат. Источники NYT сообщили, сколько Путин уже
Скриншот из видео 95 ОДШБ

Число российских оккупантов, убитых и раненых в полномасштабной войне Росси против Украины, "приближается к 200 000 человек". Такую цифру со ссылкой на американских и других западных официальных лиц приводит The New York Times.

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Источники издания сообщили, что "бойня в Бахмуте и Соледаре раздула то, что и так было уже тяжелыми потерями" оккупантов.

Причина этого, пишет NYT, – в том, что Москве "отчаянно нужна крупная победа на поле боя", плюс она рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего Донбасса. По этой причине российское военное командование отправило плохо обученных новобранцев и бывших заключенных "прямо под украинскую артиллерию и пулеметы".

"В результате, по словам американских официальных лиц, ежедневно гибнут или получают ранения сотни солдат [ВС РФ]", – подчеркнули в издании.

При этом аналитики по России "говорят, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором" для военных целей российского диктатора Владимира Путина, который не имеет политической оппозиции в РФ, а его пропаганда представляет захватническую войну едва ли не как "Великую отечественную".

"Тысячи заключенных были убиты, их гибель шокировала американских чиновников, которые говорят, что стратегическая ценность Бахмута просто не соответствует цене, которую заплатила Россия", – пишет газета.

По мнению чиновников США, Путин принесет "сотни тысяч" россиян в жертву, хотя более высокие цифры потерь "могут сократить его политическую поддержку".

NYT пишет, что данные украинских потерь "сложно установить", но в битве за Бахмут, по словам официальных лиц, ежедневно также были ранены и погибли якобы "сотни украинских военнослужащих". Власти Украины неоднократно опровергали такие цифры.

По оценке Генштаба Норвегии на 23 января 2023 года, россияне потеряли свыше 180 000 военных.

Євген Пилипенко
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