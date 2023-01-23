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Оценка Генштаба Норвегии: На войне против Украины россияне потеряли свыше 180 000 военных

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 10:22
Оценка Генштаба Норвегии: На войне против Украины россияне потеряли свыше 180 000 военных - Фото
Эйрик Кристофферсен (скриншот)

На войне против Украины российский диктатор Владимир Путин "положил" уже около 180 000 сограждан. Такую цифру назвал каналу TV2 начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.

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"Цифры российских потерь приближаются к 180 000 убитых и раненых солдат", — сказал он, ни на кого не ссылаясь.

При этом потери Сил обороны Украины норвежский военачальник оценивает тоже шестизначной цифрой: "Вероятно, более 100 000 убитых и раненых".

Кристофферсен добавил, что убиты также "30 000 мирных жителей".

Он говорит, что Украине, помимо ПВО, нужны танки, чтобы переходить в контрнаступление и отвоевывать оккупированные Россией территории: "Если они собираются перейти в наступление зимой, они нужны им быстро".

Читайте также: Данилов о "100 000 убитых или раненых" в рядах Сил обороны: Потери есть, но точно не такие

Євген Пилипенко
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