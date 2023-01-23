Оценка Генштаба Норвегии: На войне против Украины россияне потеряли свыше 180 000 военных
На войне против Украины российский диктатор Владимир Путин "положил" уже около 180 000 сограждан. Такую цифру назвал каналу TV2 начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Цифры российских потерь приближаются к 180 000 убитых и раненых солдат", — сказал он, ни на кого не ссылаясь.
При этом потери Сил обороны Украины норвежский военачальник оценивает тоже шестизначной цифрой: "Вероятно, более 100 000 убитых и раненых".
Кристофферсен добавил, что убиты также "30 000 мирных жителей".
Он говорит, что Украине, помимо ПВО, нужны танки, чтобы переходить в контрнаступление и отвоевывать оккупированные Россией территории: "Если они собираются перейти в наступление зимой, они нужны им быстро".
- 20 января 2023 года глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что потери оккупантов "значительно превышают 100 000".
- В прошлом ноябре он говорил, что потери ВСУ и врага, "вероятно", сопоставимы – "100 000 человек".
- По его мнению, Украина может выгнать оккупантов в 2023 году, "но это будет очень сложно".
- 13 января 2023 года глава Минобороны Резников заявил, что потери ВСУ "в десять раз меньше, чем у РФ".
Читайте также: Данилов о "100 000 убитых или раненых" в рядах Сил обороны: Потери есть, но точно не такие
Комментарии