Оценка Генштаба Норвегии: На войне против Украины россияне потеряли свыше 180 000 военных

На войне против Украины российский диктатор Владимир Путин "положил" уже около 180 000 сограждан. Такую цифру назвал каналу TV2 начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.

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"Цифры российских потерь приближаются к 180 000 убитых и раненых солдат", — сказал он, ни на кого не ссылаясь.

При этом потери Сил обороны Украины норвежский военачальник оценивает тоже шестизначной цифрой: "Вероятно, более 100 000 убитых и раненых".

Кристофферсен добавил, что убиты также "30 000 мирных жителей".

Он говорит, что Украине, помимо ПВО, нужны танки, чтобы переходить в контрнаступление и отвоевывать оккупированные Россией территории: "Если они собираются перейти в наступление зимой, они нужны им быстро".

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Євген Пилипенко

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