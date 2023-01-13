Резников: Потери ВСУ в десять раз меньше, чем у РФ. Весной начнется движение всех сторон

Министр обороны Алексей Резников заявил, что потери Вооруженных Сил Украины в десять раз меньше, чем у россиян, а весной начнется движение на фронте. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, российские оккупанты теряют в день приблизительно 500-600 человек по всему фронту, а украинских воинов гибнет в десять раз меньше.

Он отметил, что Россия могла собрать силы, боеприпасы и вооружения, чтобы начать новое наступление на востоке и юге.

Резников заявил, что весна — это лучший период для обновления движения всех сторон войны.

"Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы должны быть готовы к старту", — сказал министр.

Одновременно он подчеркнул, что сомневается в повторном наступлении россиян из Беларуси, так как подготовка такой атаки займет много времени и ресурсов, которых у РФ нет.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.

Резников считает, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале.

По данным ГУР, Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек вдобавок к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

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Дмитро Гриниченко

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