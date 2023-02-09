Блинкен: Армия России несет ошеломляющие потери, но Путин все равно не хочет дипломатии

Российские оккупанты несут ошеломляющие потери в войне против Украины, но диктатор Владимир Путин не заинтересован в дипломатии. Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По его словам, война РФ против Украины продолжает оставаться стратегическим провалом Путина, которому не удалось свергнуть власть в Киеве, захватить Украину или сломить ее народ.

Он отметил, что россияне проиграли бои за Киев, Харьков и Херсон, а также несут ошеломляющие потери на поле боя.

"Ему не удалось ослабить наш Альянс и то, за что он стоит. На самом деле этот союз — НАТО — сильнее и сплоченнее, чем когда-либо", — сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что у Путина сейчас нет реального интереса к дипломатии, так как он требует "признать новые территориальные реалии", предлагая смириться с оккупацией украинских территорий.

"Это должно стать препятствием для каждой страны в мире, которая заботится об уставе ООН и сохранении международного мира и безопасности. Лучший способ ускорить перспективы настоящей дипломатии — продолжать склонять поле битвы в пользу Украины", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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