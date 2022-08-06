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У Зеленского подтвердили: Северная Македония поможет Украине самолетами

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 17:36
У Зеленского подтвердили: Северная Македония поможет Украине самолетами - Фото
Су-25 Северной Македонии (скриншот видео Macedonian air force and air defence, YouTube)

Северная Македония поможет Украине танками и самолетами. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – написал Подоляк.

При этом еще вчера спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не мог подтвердить передачу этих самолетов, заявив на брифинге, что пока у ВС нет подтверждения от официальных источников. 

До этого македонское издание MKD сообщило, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25. Скопье купила эти самолеты у Киева во время конфликта в Северной Македонии в 2001 году, тогда они совершили несколько боевых вылетов для поддержки пехоты. С 2004 года штурмовики были подготовлены к продаже в связи с ненадобностью Северной Македонии.

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Марк Сировой
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