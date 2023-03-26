Северная Македония готова вернуть Украине 12 ударных вертолетов, купленных в 2001 году

Северная Македония готова передать Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, заявила министр обороны этой страны Славянка Петровска в эфире местного телеканала Алсат в пятницу, 24 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, этот вопрос будет вынесен на заседание правительства.

Вертолеты были приобретены у Украины в 2001 году и изготовлены в 1980-х годах. Они не используются северомакедонской армией с 2015 года.

Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии. Вместо этих вертолетов страна собирается приобрести восемь новых – западного производства.

"Они больше не предусмотрены в формировании нашей армии, и в связи с нашей трансформации они больше не будут неотъемлемой частью, и по этим причинам считается, что они не нужны", – сказала Петровская.

Ранее Северная Македония передала Украине четыре Су-25 и неназванное количество танков Т-72.

Читайте также: "Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.