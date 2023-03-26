UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северная Македония готова вернуть Украине 12 ударных вертолетов, купленных в 2001 году

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 10:59
Северная Македония готова вернуть Украине 12 ударных вертолетов, купленных в 2001 году - Фото
Фото: Алсат

Северная Македония готова передать Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, заявила министр обороны этой страны Славянка Петровска в эфире местного телеканала Алсат в пятницу, 24 марта.

По ее словам, этот вопрос будет вынесен на заседание правительства.

Вертолеты были приобретены у Украины в 2001 году и изготовлены в 1980-х годах. Они не используются северомакедонской армией с 2015 года.

Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии. Вместо этих вертолетов страна собирается приобрести восемь новых – западного производства.

"Они больше не предусмотрены в формировании нашей армии, и в связи с нашей трансформации они больше не будут неотъемлемой частью, и по этим причинам считается, что они не нужны", – сказала Петровская.

Читайте также: "Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северная македония вертолеты ми-24
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 