Северная Македония готова вернуть Украине 12 ударных вертолетов, купленных в 2001 году
Северная Македония готова передать Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, заявила министр обороны этой страны Славянка Петровска в эфире местного телеканала Алсат в пятницу, 24 марта.
По ее словам, этот вопрос будет вынесен на заседание правительства.
Вертолеты были приобретены у Украины в 2001 году и изготовлены в 1980-х годах. Они не используются северомакедонской армией с 2015 года.
Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии. Вместо этих вертолетов страна собирается приобрести восемь новых – западного производства.
"Они больше не предусмотрены в формировании нашей армии, и в связи с нашей трансформации они больше не будут неотъемлемой частью, и по этим причинам считается, что они не нужны", – сказала Петровская.
- Ранее Северная Македония передала Украине четыре Су-25 и неназванное количество танков Т-72.
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