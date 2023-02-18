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"Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 10:35
Фото: Минобороны

Украинские летчики вынуждены воевать на старых транспортных вертолетах Ми-8, переработанных в ударные. Об этом говорится в репортаже CNN из тайного места дислокации отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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Учитывая огромное преимущество России над Украиной в авиации, само существование Военно-воздушных сил Украины и наличие в них вертолетов вызывает удивление, пишут журналисты. Несмотря на это, пилоты из авиабригады имени Сикорского продолжают выполнять боевые задания, совершая по три боевых вылета в сутки.

Флот бригады состоит из вертолетов советского производства, все они имеют солидный возраст более 30 лет.

Президент Владимир Зеленский много раз просил НАТО и других союзников дать Украине авиацию, но реакция пока "близка к нулю", говорится в публикации. Великобритания согласилась предоставить Украине несколько снятых с вооружения вертолетов Sea King, а Португалия – шесть Ка-32А11BC в нелетном состоянии.

"Конечно, нам нужны новые вертолеты, потому что наши еще советские. Мы выжимаем из них все возможное и невозможное. Было бы хорошо, если бы нам дали какие-то новые виды вертолетов, включая "Апачи". Мы бы научились управлять ими очень быстро, потому что у нас есть мотивация", – сказал изданию один из летчиков, которого журналисты называют только по имени – Сергей.

Другой летчик Геннадий ответил: "Конечно, это старые воздушные суда. Но это лучше, чем ничего. Что еще мы можем сделать?"

Вертолеты Ми-8 вообще задумывались как транспортные, но ВСУ переделали их в ударные, подвесив ракеты. В отличие от современных или даже советских ударных вертолетов, у них нет брони для защиты летчиков.

Еще одна проблема – отсутствие сложных систем нацеливания. "Эффективное использование их ракет – это сочетание надежды и опыта", – пишет CNN.

На Ми-8 также установлены системы электронного противодействия для защиты от зенитно-ракетных комплексов и ракет класса "воздух – воздух", но против современных систем их недостаточно. "Мы не знаем, работают ли они вообще, но если работают на уровне хотя бы 2%, это лучше, чем ничего", – сказал один из собеседников издания.

  • В конце ноября в Британии заявили, что Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон передаст Украине.

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Андрій Водяний
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ВСУ война вертолеты
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