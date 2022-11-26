Британия подготовила 10 экипажей ВСУ для вертолетов Sea King – видео

Королевский военно-морской флот Великобритании подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон передаст Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

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В оборонном ведомстве напомнили, что Британия предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной поддержки. Министр обороны Британии Бен Уоллес несколько дней назад говорил, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину

Как сообщают в Минобороны Британии, Королевский военно-морской флот провел обучение для 10 экипажей ВСУ, расширив их поисково-спасательные возможности.

Британцы показали видео учений:

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Оксана Житнюк

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