"Мощное подкрепление для ВМС". Sea King от Британии уже в Украине – видео

Украина уже получила Sea King от Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал видео с вертолетом.

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"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины", – написал Резников.

На видео показан только один вертолет, потому неясно, сколько их было отправлено, но в ноябре в Британии сообщали, что подготовили для работы с Sea King 10 украинских экипажей.

Резников подчеркнул, что сотрудничество Украины с Британией будет расширяться и поблагодарил своего коллегу Бена Уоллеса.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

СПРАВКА. Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.

В конце ноября в Британии заявили, что Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон передаст Украине.

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Оксана Житнюк

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