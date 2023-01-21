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"Мощное подкрепление для ВМС". Sea King от Британии уже в Украине – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 21:03
Sea King (фото - EPA)

Украина уже получила Sea King от Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал видео с вертолетом.

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"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины", – написал Резников.

На видео показан только один вертолет, потому неясно, сколько их было отправлено, но в ноябре в Британии сообщали, что подготовили для работы с Sea King 10 украинских экипажей.

Резников подчеркнул, что сотрудничество Украины с Британией будет расширяться и поблагодарил своего коллегу Бена Уоллеса.

СПРАВКА. Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.
  • В конце ноября в Британии заявили, что Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон передаст Украине. 

Читайте также: Раз США не хотят дать украинцам ATACMS, в Лондоне готовы поставить свои системы – CNN

Оксана Житнюк
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Великобритания вертолет британия военная помощь Sea King
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