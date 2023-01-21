"Мощное подкрепление для ВМС". Sea King от Британии уже в Украине – видео
Украина уже получила Sea King от Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал видео с вертолетом.
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"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины", – написал Резников.
На видео показан только один вертолет, потому неясно, сколько их было отправлено, но в ноябре в Британии сообщали, что подготовили для работы с Sea King 10 украинских экипажей.
Резников подчеркнул, что сотрудничество Украины с Британией будет расширяться и поблагодарил своего коллегу Бена Уоллеса.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
- В конце ноября в Британии заявили, что Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон передаст Украине.
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