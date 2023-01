"Мощное подкрепление для ВМС". Sea King от Британии уже в Украине – видео

Украина уже получила Sea King от Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал видео с вертолетом.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины", – написал Резников.

На видео показан только один вертолет, потому неясно, сколько их было отправлено, но в ноябре в Британии сообщали, что подготовили для работы с Sea King 10 украинских экипажей.

Резников подчеркнул, что сотрудничество Украины с Британией будет расширяться и поблагодарил своего коллегу Бена Уоллеса.

