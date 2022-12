Великобритания предоставит Украине вертолеты Sea King, экипажи уже обучены

Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King. Об этом сообщило в Twitter британское Министерство обороны.

Как отмечается, вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.

"Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности", – говорится в сообщении.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP