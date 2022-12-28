Великобритания предоставит Украине вертолеты Sea King, экипажи уже обучены
28.12.2022, 17:20
Фото: скриншот видео
Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King. Об этом сообщило в Twitter британское Министерство обороны.
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Как отмечается, вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.
"Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности", – говорится в сообщении.
The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022
The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP
СПРАВКА. Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.
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