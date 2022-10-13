Португалия передаст Украине шесть советских вертолетов, один из которых сломан в результате аварии. Об этом сообщила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи глав Минобороны стран-членов НАТО, передает Observador.

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Португалия передаст вертолеты конструкторского бюро Камова, которое входит в холдинг "Вертолеты России". Португалия не сможет их больше эксплуатировать и обслуживать в связи с введенными против РФ санкциями. Глава Минобороны сказала, что вертолеты передаются в том состоянии, в котором они сейчас находятся.

"По просьбе Украины и совместно с МВД мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, введенными против России, мы больше не можем эксплуатировать. У них нет сертификатов летной годности, и мы даже не сможем их отремонтировать", – сказала Каррейрас.

Она отметила, что Украина знает, в каком состоянии находятся вертолеты, и сможет их отремонтировать. По ее словам, "идея в том, чтобы передача вертолетов произошла как можно быстрее".

Сегодня Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.

Испания готова передать Украине четыре системы ПВО MIM-23 Hawk, предназначенные для перехвата ракет.

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Оксана Житнюк

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