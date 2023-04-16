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Террористы группы Вагнера сделали YouTube платформой для своей пропаганды – Sunday Times

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 17:47
Террористы группы Вагнера сделали YouTube платформой для своей пропаганды – Sunday Times - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

YouTube допускает размещение видео, которые рекламируют террористическую группу Вагнера. Этому посвящена статья Sunday Times.

Газета отмечает, что на крупнейшей в мире социальной видеоплатформе публикуются десятки пропагандистских роликов, в которых прославляется террористическая группа Вагнера, наемников из которой обвиняют в изнасилованиях, пытках и убийствах как в Украине, так и в других странах.

При этом, пишет издание, помимо пропаганды, через эти видео идет сбор средств на боеприпасы и оружие, а также вербовка новых членов в террористическую организацию.

Газета цитирует ответ от YouTube, в котором говорится, что "контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи воинствующим экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube". Отмечается, что сервис "стремится соблюдать законы США о санкциях и применяет соответствующие меры в соответствии со своими условиями обслуживания".

13 апреля Европейский Союз ввел санкции против террористической организации Вагнера и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан.

  • 6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.
  • В начале апреля 2023 года сообщалось, что осужденного за убийство наемника задержали в России по подозрению в новом убийстве через несколько дней после его возвращения с войны в Украине.
  • 10 апреля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в районе Бахмута заявил, что защитники города истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Читайте также: В России хоронят террористов из группы Вагнера, не сообщая семьям об их ликвидации – ВВС

Сергій Бережний
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Sunday Times группа вагнера YouTube террористы пропаганда россии санкции
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