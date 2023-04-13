NYT: Разведка РФ говорила, что Китай даст ей вооружения. Отсюда были заявления США об этом

Разведка России сообщала, что Китай якобы одобрил передачу вооружений Москве, а поэтому США начали говорить о такой возможности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть.

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В слитых документах сказано, что российская внешняя разведка сообщала, что Китай одобрил оказание военной помощи, однако неясно, сказали ли китайцы об этом россиянам или Москва шпионила за Пекином.

Уже 3 марта 2023 года после распространения документа в правительстве США сообщалось, что в Вашингтоне узнали о плане России получить вооружения от Китая, что было почерпнуто от официальных лиц РФ.

Одновременно в Белом доме предупредили, что спустя несколько недель нет никаких признаков того, что Китай передаст вооружения России, что предполагает то, что российские данные о намерениях КНР ошибочны.

19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

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Дмитро Гриниченко

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