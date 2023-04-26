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Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 14:25
Зеленский поговорил с Си Цзиньпином - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином впервые за время большой войны. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

По словам главы государства, у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

"Верю, что он [разговор], а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – добавил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после сообщения Зеленского написал: "Важный диалог".

Си не общался с Зеленским с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но 20 марта 2023-го прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне этого визита в Гааге выдали ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Разведки США и союзников в конце февраля и начале марта предупреждали, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России. Пекин это отрицает.

Разговор Зеленского и Си произошел вскоре после дипломатического скандала: 23 апреля китайский посол во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.

Читайте также: Зеленский засыпал вопросами китайскую журналистку и сделал вывод, что Пекин – за Украину

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский геополитика си цзиньпин
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