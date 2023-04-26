Зеленский поговорил с Си Цзиньпином
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином впервые за время большой войны. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.
По словам главы государства, у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
"Верю, что он [разговор], а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – добавил Зеленский.
Глава Офиса президента Андрей Ермак после сообщения Зеленского написал: "Важный диалог".
Си не общался с Зеленским с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но 20 марта 2023-го прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне этого визита в Гааге выдали ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях.
Разведки США и союзников в конце февраля и начале марта предупреждали, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России. Пекин это отрицает.
Разговор Зеленского и Си произошел вскоре после дипломатического скандала: 23 апреля китайский посол во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.
- В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призывал Пекин к этому разговору – как публично, так и в приватных беседах.
- 6 апреля французский дипломатический источник сообщил Sky News, что Си якобы "готов позвонить Зеленскому, но когда сам решит".
- 25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".
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