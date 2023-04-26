Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином впервые за время большой войны. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

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По словам главы государства, у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

"Верю, что он [разговор], а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – добавил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после сообщения Зеленского написал: "Важный диалог".

Си не общался с Зеленским с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но 20 марта 2023-го прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне этого визита в Гааге выдали ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Разведки США и союзников в конце февраля и начале марта предупреждали, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России. Пекин это отрицает.

Разговор Зеленского и Си произошел вскоре после дипломатического скандала: 23 апреля китайский посол во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.

В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призывал Пекин к этому разговору – как публично, так и в приватных беседах.

6 апреля французский дипломатический источник сообщил Sky News, что Си якобы "готов позвонить Зеленскому, но когда сам решит".

25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".

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Євген Пилипенко

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