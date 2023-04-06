Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому, но когда сам решит — источник Sky News
06.04.2023, 16:38
Глава КНР Си Цзиньпин (Фото - EPA)
Китайский лидер Си Цзиньпин готов позвонить президенту Владимиру Зеленскому, но по собственному графику. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на французский дипломатический источник.
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По его словам, Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы "жестоко настаивать" на начале переговоров о прекращении войны.
Си Цзиньпин не общался с Зеленским с начала полномасштабного вторжения, однако прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Китайские государственные СМИ цитируют Си, который сказал, что политику Китая по Украине можно описать одним предложением: "Содействовать миру и диалогу".
- Сегодня, 6 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в КНР с трехдневным визитом и уже встретился с Си.
- По словам Макрона, он и Си пришли к "соглашениям о принципах" во время переговоров, которые в основном были сосредоточены на войне РФ против Украины. Си Цзиньпин призвал к "сдержанности со стороны всех политических партнеров" и сказал, что Китай надеется на "достижение мира посредством политического решения". Он также сказал, что страны "должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия".
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