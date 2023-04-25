Павел предупредил: Китай не может быть посредником, ему выгодна долгая война в Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как заинтересован в затягивании войны. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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По его словам, Китаю нельзя доверять посредничество, так как Пекин хочет эскалации войны — это выгодно для него.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво. Потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", — сказал Павел.

Он отметил, что КНР может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от Москвы в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину. Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", — заявил чешский лидер.

Глава государства подчеркнул, что КНР каждый день извлекает уроки из войны РФ против Украины, а также внимательно следит за действиями России и реакцией Запада.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

23 апреля посол Китая во Франции в эфире французского канала LCI подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ему ответили, что подобные заявления неприемлемы.

24 апреля посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лю.

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции.

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Дмитро Гриниченко

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