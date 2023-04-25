Павел предупредил: Китай не может быть посредником, ему выгодна долгая война в Украине
Президент Чехии Петр Павел считает, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как заинтересован в затягивании войны. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
По его словам, Китаю нельзя доверять посредничество, так как Пекин хочет эскалации войны — это выгодно для него.
"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво. Потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", — сказал Павел.
Он отметил, что КНР может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от Москвы в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.
"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину. Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", — заявил чешский лидер.
Глава государства подчеркнул, что КНР каждый день извлекает уроки из войны РФ против Украины, а также внимательно следит за действиями России и реакцией Запада.
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