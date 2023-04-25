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Пекин официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла о Крыме

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 00:05
Пекин официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла о Крыме - Фото
Лю Шай (Фото: EPA)

Китай официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла во Франции Лю Шай о Крыме и суверенитете бывших республик СССР. На сайте китайского посольства во Франции опубликовано соответствующее официальное заявление.

"Высказывания посла Лю Шай по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Их не следует интерпретировать чрезмерно. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", – говорится в заявлении Китая.

Подчеркивается, что КНР сохраняет последовательную и четкой позицию по вопросам территориального суверенитета.

"Китайская сторона уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", – отметили в Китае.

В заявлении подчеркивается, что после распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами, и всегда стремился развивать с ними двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства.

"Китайская сторона уважает статус суверенных государств, возникших после распада Советского Союза", – говорится в заявлении.

Далее Китай назвал "последовательной и четкой" свою позицию по вопросу об Украине и выразил готовность "продолжить работу с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса".

  • 23 апреля посол Китая во Франции в эфире французского канала LCI подверг  сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ему ответили, что подобные заявления неприемлемы.
  • 24 апреля посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лю.
  • Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции.
Наталія Медведєва
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Лю Шай Китай Крым
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