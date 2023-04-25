Пекин официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла о Крыме
Китай официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла во Франции Лю Шай о Крыме и суверенитете бывших республик СССР. На сайте китайского посольства во Франции опубликовано соответствующее официальное заявление.
"Высказывания посла Лю Шай по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Их не следует интерпретировать чрезмерно. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", – говорится в заявлении Китая.
Подчеркивается, что КНР сохраняет последовательную и четкой позицию по вопросам территориального суверенитета.
"Китайская сторона уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", – отметили в Китае.
В заявлении подчеркивается, что после распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами, и всегда стремился развивать с ними двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства.
"Китайская сторона уважает статус суверенных государств, возникших после распада Советского Союза", – говорится в заявлении.
Далее Китай назвал "последовательной и четкой" свою позицию по вопросу об Украине и выразил готовность "продолжить работу с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса".
- 23 апреля посол Китая во Франции в эфире французского канала LCI подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ему ответили, что подобные заявления неприемлемы.
- 24 апреля посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лю.
- Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции.
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