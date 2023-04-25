Пекин официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла о Крыме

Китай официально дистанцировался от скандальных заявлений своего посла во Франции Лю Шай о Крыме и суверенитете бывших республик СССР. На сайте китайского посольства во Франции опубликовано соответствующее официальное заявление.

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"Высказывания посла Лю Шай по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Их не следует интерпретировать чрезмерно. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", – говорится в заявлении Китая.

Подчеркивается, что КНР сохраняет последовательную и четкой позицию по вопросам территориального суверенитета.

"Китайская сторона уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", – отметили в Китае.

В заявлении подчеркивается, что после распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами, и всегда стремился развивать с ними двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равенства.

"Китайская сторона уважает статус суверенных государств, возникших после распада Советского Союза", – говорится в заявлении.

Далее Китай назвал "последовательной и четкой" свою позицию по вопросу об Украине и выразил готовность "продолжить работу с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса".

23 апреля посол Китая во Франции в эфире французского канала LCI подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ему ответили, что подобные заявления неприемлемы.

24 апреля посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лю.

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции.

Наталія Медведєва

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