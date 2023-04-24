Посол Китая сделал скандальное заявление о Крыме и странах бывшего СССР. ЕС: Неприемлемо
24.04.2023, 07:39
Жозеп Боррель (Фото: EРА)
Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель раскритиковал высказывания посла КНР во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, высказывания китайского посла, которые ставят под сомнение суверенитет независимых государств, являются неприемлемыми.
"ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая", — заявил дипломат.
Ранее в интервью французскому телевидению Лу Шайе повторил пропагандистский тезис Москвы о том, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран".
Также он сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России" и был "подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Никитой Хрущевым.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
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