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Посол Китая сделал скандальное заявление о Крыме и странах бывшего СССР. ЕС: Неприемлемо

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 07:39
Посол Китая сделал скандальное заявление о Крыме и странах бывшего СССР. ЕС: Неприемлемо - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EРА)

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель раскритиковал высказывания посла КНР во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, высказывания китайского посла, которые ставят под сомнение суверенитет независимых государств, являются неприемлемыми. 
"ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая", — заявил дипломат.
Ранее в интервью французскому телевидению Лу Шайе повторил пропагандистский тезис Москвы о том, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран".
Также он сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России" и был "подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Никитой Хрущевым.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага

Дмитро Гриниченко
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Китай война Крым евросоюз Жозеп Боррель
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