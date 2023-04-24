Посол Китая сделал скандальное заявление о Крыме и странах бывшего СССР. ЕС: Неприемлемо

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель раскритиковал высказывания посла КНР во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, высказывания китайского посла, которые ставят под сомнение суверенитет независимых государств, являются неприемлемыми.

"ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая", — заявил дипломат.

Ранее в интервью французскому телевидению Лу Шайе повторил пропагандистский тезис Москвы о том, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран".

Также он сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России" и был "подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Никитой Хрущевым.

Дмитро Гриниченко

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