Китай увидит сильную позицию после заявлений его посла, мы можем изменить политику — ЕС

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции Лу Шайе, который сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России". Об этом он сообщил на встрече Совета по иностранным делам.

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По его словам, он не может заранее сказать о результате обсуждений подобных заявлений со стороны КНР, однако это "наверняка будет сильная позиция".

"Нужно прояснить, каково официальное мнение китайского правительства о суверенитете и независимости некоторых государств", — сказал Боррель.

Дипломат заявил, что в июне Европейский совет, возможно, "пересмотрит и откалибрует" стратегию ЕС в отношении Китая.

Ранее в интервью французскому телевидению Лу Шайе повторил пропагандистский тезис Москвы о том, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, по которому вступал бы в силу их статус суверенных стран".

Также он сказал, что Крым якобы "изначально принадлежал России" и был "подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Никитой Хрущевым.

В МИД КНР заявили, что Пекин уважает суверенную независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы устава ООН. Одновременно посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе.

Дмитро Гриниченко

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