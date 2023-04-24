Китай увидит сильную позицию после заявлений его посла, мы можем изменить политику — ЕС
Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции Лу Шайе, который сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России". Об этом он сообщил на встрече Совета по иностранным делам.
По его словам, он не может заранее сказать о результате обсуждений подобных заявлений со стороны КНР, однако это "наверняка будет сильная позиция".
"Нужно прояснить, каково официальное мнение китайского правительства о суверенитете и независимости некоторых государств", — сказал Боррель.
Дипломат заявил, что в июне Европейский совет, возможно, "пересмотрит и откалибрует" стратегию ЕС в отношении Китая.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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