Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Китае бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В документе сказано, что Рябикин назначается чрезвычайным и полномочным послом Украины в КНР.

Указ был подписан 26 апреля — в день первого с начала большой войны РФ против Украины телефонного разговора Зеленского с китайским правителем Си Цзиньпином.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Место посла Украины в КНР пустовало с февраля 2021 года, когда тогдашний представитель Киева Сергей Камышев скончался от инфаркта.

В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призывал Пекин к разговору с Зеленским – как публично, так и в приватных беседах.

23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.

25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".

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Дмитро Гриниченко

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