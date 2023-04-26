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Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года

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26.04.2023, 15:46
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Китае бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе сказано, что Рябикин назначается чрезвычайным и полномочным послом Украины в КНР.

Указ был подписан 26 апреля — в день первого с начала большой войны РФ против Украины телефонного разговора Зеленского с китайским правителем Си Цзиньпином.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Место посла Украины в КНР пустовало с февраля 2021 года, когда тогдашний представитель Киева Сергей Камышев скончался от инфаркта. 

Читайте также: Разговор Зеленский – Си. Китай направит эмиссара в Киев для "политического урегулирования" 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры павел рябикин си цзиньпин
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