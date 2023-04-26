Разговор Зеленский – Си. Китай направит эмиссара в Киев для "политического урегулирования"

Китай направит специального представителя с заданием найти возможности "политического урегулирования" войны России против Украины. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Китая Хуа Чуньин.

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Хуа Чуньин написала, что Китай направит специального представителя правительства по евразийским делам в Украину и другие страны "для углубленного обсуждения со всеми сторонами" путей политического урегулирования того, что в Пекине называют "украинским кризисом".

Сообщение последовало сразу вслед за телефонным разговором между президентом Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином. Разговор, как подчеркивает Хуа Чуньин, состоялся "по инициативе украинской стороны" (интересно, что именно этот твит написан по-русски).

Представитель МИД повторила ранее озвученные утверждения Пекина, что Китай "не является стороной кризиса" и "не намерен подливать масла в огонь, тем более использовать ситуацию в корыстных целях".

Она также напомнила, что "Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру возможностей".

ДОПОЛНЕНО. Как сообщает CNN, МИД Китая назначил посланником по "политическому урегулировнию" специального представителя правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэя, который с 2009 по 2019 год был послом Китая в Москве.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призывал Пекин к разговору с Зеленским – как публично, так и в приватных беседах.

23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.

25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".





Сергій Бережний

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