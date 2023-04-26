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Разговор Зеленский – Си. Китай направит эмиссара в Киев для "политического урегулирования"

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 15:20
Разговор Зеленский – Си. Китай направит эмиссара в Киев для
Хуа Чуньин (Фото - EPA)

Китай направит специального представителя с заданием найти возможности "политического урегулирования" войны России против Украины. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Китая Хуа Чуньин.

Хуа Чуньин написала, что Китай направит специального представителя правительства по евразийским делам в Украину и другие страны "для углубленного обсуждения со всеми сторонами" путей политического урегулирования того, что в Пекине называют "украинским кризисом".

Сообщение последовало сразу вслед за телефонным разговором между президентом Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином. Разговор, как подчеркивает Хуа Чуньин, состоялся "по инициативе украинской стороны" (интересно, что именно этот твит написан по-русски).

Представитель МИД повторила ранее озвученные утверждения Пекина, что Китай "не является стороной кризиса" и "не намерен подливать масла в огонь, тем более использовать ситуацию в корыстных целях".

Она также напомнила, что "Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру возможностей".

ДОПОЛНЕНО. Как сообщает CNN, МИД Китая назначил посланником по "политическому урегулировнию" специального представителя правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэя, который с 2009 по 2019 год был послом Китая в Москве. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский Китай си цзиньпин Хуа Чуньин
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