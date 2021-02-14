Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев скончался в возрасте в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Камышев начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни работе на дипломатическом поприще, говорят в министерстве.

"Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах – возглавлял Посольство Украины в КНР", – отмечают в МИД.

Издание ZN.ua пишет, что причина смерти Камышева – обширный инфаркт.

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Китае Камышева. Он работал в Минуглепроме УССР, с 1994-го пришел в МИД. Был советником посла в Египте, затем – временным поверенным в Ливане и Сирии, а также руководил дипмиссией в Бейруте. Будучи послом в КНР, Камышев одновременно работал по линии КНДР и Монголии. С 2010-го был также замом министра Кабмина в правительстве Николая Азарова.

Станислав Стороженко

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