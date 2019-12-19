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Назначены послы Украины в Китае и Молдове

Назначены послы Украины в Китае и Молдове - Фото
Фото: LIGA.net
19.12.2019, 11:35

Сергей Камышев вернулся на место посла Украины в Китае, пустовавшее с мая, когда был уволен Олег Демин

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Китае Сергея Камышева: этот чиновник был на той же должности в 2004-2009 годах. Об этом говорится в указе №912/2019, опубликованном на сайте главы государства.

Камышеву 63 года, он успел поработать в Минуглепроме УССР, а с 1994-го пришел в МИД. Был советником посла в Египте, затем - временным поверенным в Ливане и Сирии, а также руководил дипмиссией в Бейруте. Будучи послом в КНР, Камышев одновременно работал по линии КНДР и Монголии. С 2010-го был также замом министра Кабмина в правительстве Николая Азарова.

Марк Шевченко назначен указом №913/2019 послом в Молдове.

В 1997-2001 годах Шевченко работал в дипмиссии в Румынии, после, с 2003 по 2007-й, был политическим советником в Молдове. Затем его назначили временным поверенным в Канаде. Шевченко пришел на должность, которую в апреле оставил Иван Гнатышин.

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МИД посол Марк Шевченко Сергей Камышев
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