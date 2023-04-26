Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну
Президент Владимир Зеленский заявил главе КНР Си Цзиньпину, что передача вооружений России будет означать продление войны. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским правителем.
По его словам, очень важно, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне против Украины.
Он отметил, что это должно касаться военно-технического сотрудничества, в том числе и поставок вооружений.
Зеленский заявил, что любую поддержку, даже частичную, Россия конвертирует в продолжение войны.
"Продолжение агрессии, последующий отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война, и в международные отношения вернется покой", — резюмировал глава государства.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
- 23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.
- 25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
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