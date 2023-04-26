Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну

Президент Владимир Зеленский заявил главе КНР Си Цзиньпину, что передача вооружений России будет означать продление войны. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским правителем.

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По его словам, очень важно, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне против Украины.

Он отметил, что это должно касаться военно-технического сотрудничества, в том числе и поставок вооружений.

Зеленский заявил, что любую поддержку, даже частичную, Россия конвертирует в продолжение войны.

"Продолжение агрессии, последующий отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война, и в международные отношения вернется покой", — резюмировал глава государства.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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Дмитро Гриниченко

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