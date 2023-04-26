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Зеленский сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым. Напомнил о "едином Китае"

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 19:26
Зеленский сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым. Напомнил о
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский сказал главе КНР Си Цзиньпину, что Украина продолжит освобождать свои территории, и напомнил ему о политике "единого Китая". Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским правителем.

По его словам, Украина неизменно поддерживает политику "единого Китая", а также поблагодарил Си за поддержку Пекином независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также рассказал главе КНР о ситуации на фронте. 

"На фронте сложно, но мы стоим. И будем дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В рамках международно признанных границ 1991 года", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что освобождение временно оккупированного Крыма полностью соответствует принципам и целям Устава ООН. 

СПРАВКА. Политика единого Китая – принцип внешней политики государств, в основе которого лежит признание существования на карте мира только одного китайского государства, несмотря на то, что существует два государства, претендующих на название "Китай": Китайская Народная Республика (материковая часть Китая) и Китайская Республика (Тайвань). Государства, признающие Китайскую Народную Республику, не признают Китайскую Республику и наоборот. Признавая одно государство, государство разрывает дипломатические отношения с другим. Украина на официальном уровне признает правительство в Пекине.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры си цзиньпин
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