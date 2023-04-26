Зеленский сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым. Напомнил о "едином Китае"
Президент Владимир Зеленский сказал главе КНР Си Цзиньпину, что Украина продолжит освобождать свои территории, и напомнил ему о политике "единого Китая". Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским правителем.
По его словам, Украина неизменно поддерживает политику "единого Китая", а также поблагодарил Си за поддержку Пекином независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также рассказал главе КНР о ситуации на фронте.
"На фронте сложно, но мы стоим. И будем дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В рамках международно признанных границ 1991 года", – сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что освобождение временно оккупированного Крыма полностью соответствует принципам и целям Устава ООН.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
- 23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.
- 25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
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