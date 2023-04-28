Президент Владимир Зеленский ответил, что не скажет, когда новый посол Украины в Китае Павел Рябикин вступит в должность и какую миссию будет выполнять. Об этом его спросили во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Журналистка спросила: "Относительно представителя Украины в Китае. Когда Павел Рябикин начнет свою работу и какое обязательство вы перед ним ставите?"
"Не скажу", – ответил президент.
- 26 апреля 2023 года Зеленский назначил посла в Китае, должность была свободной с 2021 года.
- 28 апреля президенты Чехии и Словакии посетили Украину с официальным визитом.
Читайте также: Зеленский коротко прокомментировал контрнаступление ВСУ: Будет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии