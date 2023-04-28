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"Не скажу". Видео ответа Зеленского на вопрос о миссии посла Украины в Китае видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 21:48
Видео: Зеленский на пресс-конференции 28 апреля
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Президент Владимир Зеленский ответил, что не скажет, когда новый посол Украины в Китае Павел Рябикин вступит в должность и какую миссию будет выполнять. Об этом его спросили во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

Журналистка спросила: "Относительно представителя Украины в Китае. Когда Павел Рябикин начнет свою работу и какое обязательство вы перед ним ставите?"

"Не скажу", – ответил президент.

  • 26 апреля 2023 года Зеленский назначил посла в Китае, должность была свободной с 2021 года.
  • 28 апреля президенты Чехии и Словакии посетили Украину с официальным визитом.

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Артем Джеріпа
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Владимир ЗеленскийКитай
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