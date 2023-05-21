Взрыв в Одессе, сообщают о работе ПВО. Возможны ночные атаки РФ ракетами и дронами

В Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучал взрыв, официальные источники сообщают о работа ПВО.

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Как сообщает источник LIGA.net в Одессе, "взрыв был негромким, похоже, что-то сбили далеко на подлете". По его словам, больше взрывов слышно не было.

Еще два источника подтверждают эту информацию.

Воздушная тревога была объявлена в Одессе и области в 21:58, взрыв был слышен в городе примерно через две минуты.

В 22:17 был дан отбой воздушной тревоги, однако через четыре минуты снова включили сирены. Второй отбой дали в 22.50.

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