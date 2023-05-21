Взрыв в Одессе, сообщают о работе ПВО. Возможны ночные атаки РФ ракетами и дронами
21.05.2023, 23:21
Иллюстративное фото (Фото - ГСЧС)
В Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучал взрыв, официальные источники сообщают о работа ПВО.
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Как сообщает источник LIGA.net в Одессе, "взрыв был негромким, похоже, что-то сбили далеко на подлете". По его словам, больше взрывов слышно не было.
Еще два источника подтверждают эту информацию.
Воздушная тревога была объявлена в Одессе и области в 21:58, взрыв был слышен в городе примерно через две минуты.
В 22:17 был дан отбой воздушной тревоги, однако через четыре минуты снова включили сирены. Второй отбой дали в 22.50.
Генштаб в вечерней сводке предупреждал, что сохраняется высокий уровень опасности российских ударов по всей территории Украины.
- 20 мая россияне атаковали дронами Киев. Противовоздушной обороне в ту ночь удалось сбить 21 БПЛА.
- В ночь на 21 мая Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Военным удалось сбить все дроны.
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