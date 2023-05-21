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Оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, на Донбассе 24 боестолкновения за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 20:38
Оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, на Донбассе 24 боестолкновения за сутки – Генштаб - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Основные направления атак оккупантов остались прежними – это Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. На этих участках за сутки произошло 24 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток противник нанес по территории Украины четыре ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, которые привели к разрушениям и повреждениям частных домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Генштаб отмечает, что для ударов по Лиману, Славянску и Константиновке оккупанты снова использовали ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что подтверждает, что Россия по-прежнему следует террористической тактике.

Остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка. Генштаб сообщает, что бои за Бахмут продолжаются и что к югу от Ивановского противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции, вел наступательные действия в направлении Григоровки, но успеха не имел. По Бахмуту и Ивановскому Россия нанесла авиаудары.

Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки, враг наносил авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки.

По данным Генштаба, россияне на временно оккупированной части Херсонской области ограничивают для мирных жителей доступ к мобильной связи, демонтируют оборудование подстанций и ретрансляционных башен. 

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре удара по ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на боевых позициях и "еще одну важную цель противника".

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Сергей Бережной
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