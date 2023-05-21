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Сырский в Бахмуте: Оборона продолжается, детально спланировали дальнейшие действия – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 18:44
Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)
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Командующий Сухопутными силами генерал Александр Сырский сообщил, что посетил передовые части на Бахмутском направлении и спланировал с их командирами дальнейшие действия

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"Вместе с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонительная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага", – написал Сырский. 

Он также "поблагодарил и наградил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, которые ежедневно уничтожают врага".

Ранее сообщалось со слов Сырского, что "хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение", а это даст возможность затем войти в город, когда произойдет смена оперативной обстановки.

В Минобороны 21 мая заявили, что, несмотря на заявления россиян, Украина все еще продолжает контролировать небольшую часть Бахмута

Об этом же сказал на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме президент Владимир Зеленский

Читайте также: "Бахмут остается только в наших сердцах". Зеленский – о ситуации в городе

Сергей Бережной
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