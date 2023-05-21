Командующий Сухопутными силами генерал Александр Сырский сообщил, что посетил передовые части на Бахмутском направлении и спланировал с их командирами дальнейшие действия.

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"Вместе с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонительная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага", – написал Сырский.

Он также "поблагодарил и наградил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, которые ежедневно уничтожают врага".

Ранее сообщалось со слов Сырского, что "хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение", а это даст возможность затем войти в город, когда произойдет смена оперативной обстановки.

В Минобороны 21 мая заявили, что, несмотря на заявления россиян, Украина все еще продолжает контролировать небольшую часть Бахмута.

Об этом же сказал на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме президент Владимир Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте потеряли 70 000 человек убитыми и ранеными.

20 мая Россия заявила о взятии Бахмута, Украина это отрицает.

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