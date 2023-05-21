Командувач Сухопутними силами генерал Олександр Сирський повідомив, що відвідав передові частини на Бахмутському напрямку та спланував з їхніми командирами подальші дії.

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"Разом з командирами детально спланували наші дії та подальшу стратегію. Оборонна операція продовжується. Ми повинні знищити ворога", – написав Сирський.

Він також "подякував і нагородив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, які щодня знищують ворога".

Раніше повідомлялося зі слів Сирського, що хоча Сили оборони контролюють зараз "незначну частину Бахмута", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення, а це дасть можливість потім увійти до міста, коли станеться зміна оперативної обстановки.

У Міноборони 21 травня заявили, що попри заяви росіян Україна все ще продовжує контролювати невелику частину Бахмута.

Про це сказав на пресконференції на полях саміту G7 у Хіросімі президент Володимир Зеленський.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті втратили 70 000 людей убитими та пораненими.

20 травня Росія заявила про взяття Бахмута, Україна це заперечує.

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