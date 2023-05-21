RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сирський у Бахмуті: Оборона триває, детально спланували подальші дії – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 18:44
Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втікти від вогненної кулі – відео детонації
Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втікти від вогненної кулі – відео детонації

Командувач Сухопутними силами генерал Олександр Сирський повідомив, що відвідав передові частини на Бахмутському напрямку та спланував з їхніми командирами подальші дії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Разом з командирами детально спланували наші дії та подальшу стратегію. Оборонна операція продовжується. Ми повинні знищити ворога", – написав Сирський.

Він також "подякував і нагородив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, які щодня знищують ворога".

Раніше повідомлялося зі слів Сирського, що хоча Сили оборони контролюють зараз "незначну частину Бахмута", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення, а це дасть можливість потім увійти до міста, коли станеться зміна оперативної обстановки.

У Міноборони 21 травня заявили, що попри заяви росіян Україна все ще продовжує контролювати невелику частину Бахмута.

Про це сказав на пресконференції на полях саміту G7 у Хіросімі президент Володимир Зеленський.

Читайте також: "Бахмут залишається лише у наших серцях". Зеленський – про ситуацію у місті

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасолександр сирськийоборонабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 