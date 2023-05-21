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Зеленський: Бахмут на сьогодні не захоплений Росією

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21.05.2023, 14:27
Зеленський: Бахмут на сьогодні не захоплений Росією - Фото
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Росії поки що не вдалося захопити весь Бахмут. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Хіросімі, Японія.

"[Наші військові] виконують дуже важливе завдання. Вони перебувають у Бахмуті, у яких точках – ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох чи трьох тлумачень тут бути не може", – сказав президент.

Президент додав, що місто Бахмут йому зараз нагадує Хіросіму після ядерного бомбардування.

"Фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують мені Бахмут та інші такі міста. Нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння – де вулиця, де будинок. Абсолютна, тотальна руйнація – нічого немає", – сказав Зеленський.

Президент сподівається, що Бахмут вдасться відбудувати, так само як відбудували Хіросіму.

Він наголосив, що Росії не вдасться перемогти Україну таким методом.

"Я не можу ділитися нашою тактикою, але на сьогодні ми бачимо: країна, яка вдесятеро більша за нас, не може нас окупувати, не може виграти війну. І ми розуміємо, що ще трошки – і ми будемо перемагати", – сказав Зеленський.

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Андрій Водяний
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Володимир Зеленськийвійнабахмут
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