Зеленский: Бахмут на сегодняшний день не захвачен Россией

Президент Владимир Зеленский заверил, что России пока не удалось захватить Бахмут. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, Япония.

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"[Наши военные] выполняют очень важную задачу. Они находятся в Бахмуте, в каких точках – делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодняшний день Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований здесь быть не может", – сказал президент.

Президент добавил, что город Бахмут ему сейчас напоминает Хиросиму после ядерной бомбардировки.

"Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне Бахмут и другие такие города. Ничего живого нет, все здания разрушены, нет понимания – где улица, где дом. Абсолютное, тотальное разрушение – ничего нет", – сказал Зеленский.

Президент надеется, что Бахмут удастся отстроить, так же как отстроили и Хиросиму.

Он подчеркнул, что России не удастся победить Украину таким способом.

"Я не могу делиться нашей тактикой, но на сегодняшний день мы видим: страна, которая в десять раз больше нас, не может нас оккупировать, не может выиграть войну. И мы понимаем, что еще немного – и мы будем побеждать", – сказал Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте потеряли 70 000 человек убитыми и ранеными.

20 мая Россия заявила о взятии Бахмута, Украина это отрицает.

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