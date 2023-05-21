UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Бахмут на сегодняшний день не захвачен Россией

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 14:27
Зеленский: Бахмут на сегодняшний день не захвачен Россией - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский заверил, что России пока не удалось захватить Бахмут. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, Япония.

"[Наши военные] выполняют очень важную задачу. Они находятся в Бахмуте, в каких точках – делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодняшний день Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований здесь быть не может", – сказал президент.

Президент добавил, что город Бахмут ему сейчас напоминает Хиросиму после ядерной бомбардировки.

"Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне Бахмут и другие такие города. Ничего живого нет, все здания разрушены, нет понимания – где улица, где дом. Абсолютное, тотальное разрушение – ничего нет", – сказал Зеленский.

Президент надеется, что Бахмут удастся отстроить, так же как отстроили и Хиросиму.

Он подчеркнул, что России не удастся победить Украину таким способом.

"Я не могу делиться нашей тактикой, но на сегодняшний день мы видим: страна, которая в десять раз больше нас, не может нас оккупировать, не может выиграть войну. И мы понимаем, что еще немного – и мы будем побеждать", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Бахмут остается только в наших сердцах". Зеленский – о ситуации в городе

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнабахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 