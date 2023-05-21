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Генерал Сирський: Оборона Бахмута не втрачає актуальності, ЗСУ беруть місто у півкільце

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 16:09
Генерал Сирський: Оборона Бахмута не втрачає актуальності, ЗСУ беруть місто у півкільце - Фото
Олександр Сирський (Фото - Telegram Military Media Center)

Хоча Сили оборони зараз контролюють "незначну частину Бахмуту", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться", – заявив Сирський.

За його словами, "ситуація складна, але під контролем". ЗСУ продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста в тактичне оточення.

"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", – пояснив командувач Сухопутних військ.

Раніше сьогодні в Міноборони повідомили, що попри заяви росіян Україна все ще продовжує контролювати невелику частину Бахмута.

Про це сказав на пресконференції на полях саміту G7 у Хіросімі президент Володимир Зеленський.

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Сергій Бережний
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