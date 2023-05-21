Генерал Сирський: Оборона Бахмута не втрачає актуальності, ЗСУ беруть місто у півкільце
Хоча Сили оборони зараз контролюють "незначну частину Бахмуту", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться", – заявив Сирський.
За його словами, "ситуація складна, але під контролем". ЗСУ продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста в тактичне оточення.
"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", – пояснив командувач Сухопутних військ.
Раніше сьогодні в Міноборони повідомили, що попри заяви росіян Україна все ще продовжує контролювати невелику частину Бахмута.
Про це сказав на пресконференції на полях саміту G7 у Хіросімі президент Володимир Зеленський.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті втратили 70 000 людей убитими та пораненими.
- 20 травня Росія заявила про взяття Бахмута, Україна це заперечує.
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