Генерал Сырский: Оборона Бахмута не теряет актуальности, ВСУ берут город в полукольцо
Хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение его обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность войти в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет", – заявил Сырский.
По его словам, "ситуация сложная, но под контролем". ВСУ продолжают продвигаться по флангам в пригородах Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.
"Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества", – пояснил командующий Сухопутными войсками.
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что, несмотря на заявления россиян, Украина все еще продолжает контролировать небольшую часть Бахмута.
Об этом же сказал на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме президент Владимир Зеленский.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте потеряли 70 000 человек убитыми и ранеными.
- 20 мая Россия заявила о взятии Бахмута, Украина это отрицает.
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