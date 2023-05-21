Генерал Сырский: Оборона Бахмута не теряет актуальности, ВСУ берут город в полукольцо

Хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение его обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность войти в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет", – заявил Сырский.

По его словам, "ситуация сложная, но под контролем". ВСУ продолжают продвигаться по флангам в пригородах Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.

"Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества", – пояснил командующий Сухопутными войсками.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что, несмотря на заявления россиян, Украина все еще продолжает контролировать небольшую часть Бахмута.

Об этом же сказал на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме президент Владимир Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте потеряли 70 000 человек убитыми и ранеными.

20 мая Россия заявила о взятии Бахмута, Украина это отрицает.

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