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Окупанти атакують Бахмут і Мар'їнку, на Донбасі 24 бойові зіткнення за добу – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 20:38
Окупанти атакують Бахмут і Мар'їнку, на Донбасі 24 бойові зіткнення за добу – Генштаб - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Основні напрямки атак окупантів залишилися колишніми – це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. На цих ділянках за добу сталося 24 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із РСЗВ, які призвели до руйнувань та пошкоджень приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.

Генштаб зазначає, що для ударів по Лиману, Слов'янську та Костянтинівці окупанти знову використовували ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що підтверджує, що Росія, як і раніше, дотримується терористичної тактики.

Залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар'їнка. Генштаб повідомляє, що бої за Бахмут продовжуються і що на південь від Іванівського противник безрезультатно намагався відновити втрачені позиції, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, але успіху не мав. По Бахмуту та Іванівському Росія завдала авіаударів.

Сили оборони відбили численні атаки окупантів у районі Мар'їнки, ворог завдавав авіаційних ударів поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

За даними Генштабу, росіяни на тимчасово окупованій частині Херсонської області обмежують для мирних мешканців доступ до мобільного зв'язку, демонтують обладнання підстанцій та ретрансляційних веж.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири удари по ЗРК противника.

Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на бойових позиціях та "ще одну важливу ціль противника".

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Сергій Бережний
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