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В Киевской области работает ПВО: атака дронов

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 00:28
В Киевской области работает ПВО: атака дронов - Фото
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

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Поздно вечером 24 мая тревога зазвучала сначала в Черниговской области. В 23:41 она добралась до Киевской области, потом – до Кировоградской и Житомирской. В 00:14 "покраснела" и Николаевская.

00:21. Киевская областная военная администрация: "Опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают".

00:23. Местные паблики в Черниговской области синхронно пишут о выстрелах и взрывах после характерного звука "мопедов". Информация требует проверки.

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00:44. Тревога продвинулась на запад – в Хмельницкую и Ровенскую области.

Новость дополняется...

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска. 
Євген Пилипенко
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