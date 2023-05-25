В Киевской области работает ПВО: атака дронов
В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работает противовоздушная оборона.
Поздно вечером 24 мая тревога зазвучала сначала в Черниговской области. В 23:41 она добралась до Киевской области, потом – до Кировоградской и Житомирской. В 00:14 "покраснела" и Николаевская.
00:21. Киевская областная военная администрация: "Опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают".
00:23. Местные паблики в Черниговской области синхронно пишут о выстрелах и взрывах после характерного звука "мопедов". Информация требует проверки.
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00:44. Тревога продвинулась на запад – в Хмельницкую и Ровенскую области.
Новость дополняется...
- 17 мая 2023 года СБУ заявила о разоблачении блогеров и блокировке веб-камер в Киеве: "засветили" ПВО ночью 16 мая во время ракетного удара оккупантов.
- Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.
- Позднее появилось видео уничтожения ракеты над Днепропетровской областью.
- Посмотрите видео, как украинский дрон прилетел в "Тигр" оккупантов, а еще один – в лобовое стекло грузовика россиян.
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