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Военные показали список, что запрещено делать при ракетных и дроновых атаках россиян

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 12:22
Военные показали список, что запрещено делать при ракетных и дроновых атаках россиян - Фото
Иллюстративный скриншот, работа ПВО в центре Украины

Снимая на фото/видео работу противовоздушной обороны ("выходы", треки ракет, вспышки, прилеты, следы взрывов, разрушения, обломки боеприпасов и прочее) и публикуя затем эти материалы в соцсетях, человек помогает врагу с оперативной доразведкой результатов ударов, что оккупанты затем используют для коррекции следующих атак. Об этом сообщили в Минобороны, показав список того, что делать запрещено.

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В медиацентре оборонного ведомства пояснили, что при подготовке очередных воздушных атак россияне используют воздушную и наземную агентурную разведку, а также изучают соцсети украинцев и различные местные паблики. 

Защитники просят "ни в коем случае" не публиковать в соцсетях:

→ фото и видео пусков ракет ПВО;

→ фото и видео позиций средств ПВО;

→ свое мнение о том, какое вооружение и где может стоять (в духе "похоже, это за домами Patriot работает"), и какие объекты прикрывать ("в лесу за ТЭЦ-88");

→ сколько единиц техники вы видели ("на Чагари час назад поехали две пусковые") или пусков ракет слышали ("насчитал 20 выходов за минуту").

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Минобороны объясняет, что российские войска используют все это для:

→ разведки;

→ прокладки таких маршрутов полета ракет/дронов, чтобы они обходили районы со средствами ПВО;

→ корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

Служба безопасности Украины ранее напомнила, что выкладывание в сеть подобных фото и видео "расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением".

Євген Пилипенко
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