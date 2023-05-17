Военные показали список, что запрещено делать при ракетных и дроновых атаках россиян

Снимая на фото/видео работу противовоздушной обороны ("выходы", треки ракет, вспышки, прилеты, следы взрывов, разрушения, обломки боеприпасов и прочее) и публикуя затем эти материалы в соцсетях, человек помогает врагу с оперативной доразведкой результатов ударов, что оккупанты затем используют для коррекции следующих атак. Об этом сообщили в Минобороны, показав список того, что делать запрещено.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В медиацентре оборонного ведомства пояснили, что при подготовке очередных воздушных атак россияне используют воздушную и наземную агентурную разведку, а также изучают соцсети украинцев и различные местные паблики.

Защитники просят "ни в коем случае" не публиковать в соцсетях:

→ фото и видео пусков ракет ПВО;



→ фото и видео позиций средств ПВО;



→ свое мнение о том, какое вооружение и где может стоять (в духе "похоже, это за домами Patriot работает"), и какие объекты прикрывать ("в лесу за ТЭЦ-88");



→ сколько единиц техники вы видели ("на Чагари час назад поехали две пусковые") или пусков ракет слышали ("насчитал 20 выходов за минуту").

Читайте также: Веб-камеры сливают ПВО. ВСУ: Надо координироваться с городскими властями

Минобороны объясняет, что российские войска используют все это для:

→ разведки;



→ прокладки таких маршрутов полета ракет/дронов, чтобы они обходили районы со средствами ПВО;



→ корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

Служба безопасности Украины ранее напомнила, что выкладывание в сеть подобных фото и видео "расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением".

17 мая 2023 года СБУ заявила о разоблачении блогеров и блокировке веб-камер в Киеве: "засветили" ПВО ночью 16 мая во время ракетного удара оккупантов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.