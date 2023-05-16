Веб-камеры сливают работу ПВО. Воздушные силы: Надо координироваться с городскими властями

В Воздушных силах считают, что нужно попытаться скоординировать с городскими администрациями работу веб-камер наблюдения во время отражения российских ракетных ударов силами противовоздушной обороны. Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире радио NV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игната спросили, подтверждается ли информация, которая распространилась в соцсетях, о веб-камерах в городе, которые снимают все, что происходит ночью во время российских атак.

По мнению спикера ВС ВСУ, городским военным администрациям и Вооруженным Силам нужно скоординировать свои действия.

Игнат отметил, что работа камер видеонаблюдения очень важна и нужна в разных институциях, а также, чтобы следить за правопорядком в стране и так далее.

"Это чрезвычайно нужные вещи. Но возможно, какое-то корректирование во время работы ПВО, возможно, не исключаю, надо все-таки делать. Потому что камеры отслеживают в режиме онлайн, передают эти изображения на Youtube-каналы, и таким образом враг видит в режиме реального времени. Поэтому, я думаю, что нужно скоординироваться с местными администрациями для того, чтобы упорядочить этот вопрос", – сказал спикер ВС ВСУ.

Игнат подчеркнул, что веб-камеры – не единственный возможный источник данных для врага.

"Поймите правильно, кроме камер, есть немало жителей, немало граждан, которые снимают все это на мобильные телефоны, выкладывают в свои социальные сети и так далее. Поэтому избежать утечки вряд ли удастся на сегодняшний день, но ограничить все-таки врага в оперативном информировании – нужно", – резюмировал Игнат.

Читайте также: Ракетный удар по Киеву. Спасатели показали последствия и пожар в городе — фото с места

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.