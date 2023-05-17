"Засветили" работу ПВО 16 мая. СБУ заявила о разоблачении блогеров и блокировке веб-камер
Служба безопасности Украины заявила, что установила личности шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Также спецслужба заблокировала несколько веб-камер. Об этом сообщает СБУ.
Как отмечается, СБУ подозревает шестерых блогеров в том, что ночью 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.
"Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественного ПВО", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что опубликованные видео в считанные минуты "подхватили" Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики.
Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской ПВО.
По данным следствия, обнаруженные веб-камеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.
Доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, которые выложивших видео ночной атаки на Киев в общий доступ в Youtube.
У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения контента.
Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасов.
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Спикер Воздушных сил рассказал, что все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели в Киев.
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