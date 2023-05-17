"Засветили" работу ПВО 16 мая. СБУ заявила о разоблачении блогеров и блокировке веб-камер

Служба безопасности Украины заявила, что установила личности шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Также спецслужба заблокировала несколько веб-камер. Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, СБУ подозревает шестерых блогеров в том, что ночью 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

"Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественного ПВО", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что опубликованные видео в считанные минуты "подхватили" Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики.

Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской ПВО.

По данным следствия, обнаруженные веб-камеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

Доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга пользователей, которые выложивших видео ночной атаки на Киев в общий доступ в Youtube.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения контента.

Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасов.

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