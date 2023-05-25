Атака дронів. Під Києвом працює ППО, повітряна тривога у багатьох областях
У ніч на 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працює протиповітряна оборона, тривога над більшою частиною території України.
Пізно увечері 24 травня тривога залунала спочатку на Чернігівщині. О 23:41 вона дісталася Київської області, потім – Кіровоградщини та Житомирщини. О 00:14 "почервоніла" й Миколаївська.
00:21. Київська обласна військова адміністрація: "Небезпека застосування ворожих БПЛА. Сили ППО вже працюють".
00:23. Місцеві пабліки на Чернігівщині синхронно пишуть про постріли та вибухи після характерного звуку "мопедів". Інформація потребує перевірки.
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00:44. Тривога просунулась на захід – у Хмельницьку та Рівненську області, 00:52 – Одеську. Після першої ночі – ще західніше.
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