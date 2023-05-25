Атака дронів. Під Києвом працює ППО, повітряна тривога у багатьох областях

У ніч на 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працює протиповітряна оборона, тривога над більшою частиною території України.

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Пізно увечері 24 травня тривога залунала спочатку на Чернігівщині. О 23:41 вона дісталася Київської області, потім – Кіровоградщини та Житомирщини. О 00:14 "почервоніла" й Миколаївська.

00:21. Київська обласна військова адміністрація: "Небезпека застосування ворожих БПЛА. Сили ППО вже працюють".

00:23. Місцеві пабліки на Чернігівщині синхронно пишуть про постріли та вибухи після характерного звуку "мопедів". Інформація потребує перевірки.

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00:44. Тривога просунулась на захід – у Хмельницьку та Рівненську області, 00:52 – Одеську. Після першої ночі – ще західніше.

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ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

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