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З'явилось відео знищення російської ракети над Дніпропетровщиною видео

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22.05.2023, 20:58
Відео: Повітряне командування "Схід"
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Повітряне командування "Схід" показало відео збиття російської крилатої ракети на Дніпропетровщині під час чергової атаки окупантів у ніч проти 22 травня.


Зазначається, що для одного з українських підрозділів збита крилата ракета Х-101 стала сотою, "ювілейною".

ДОВІДКА. Х-101 – стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Максимальна дальність – 5500 км, маса, що закидається, – 400-430 кг. Носії – Ту-160 (12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95МС (вісім ракет на зовнішній підвісці).

За даними Дніпропетровської ОВА, вночі 22 травня над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, загалом восьмеро людей поранено. Під час масованої ракетної атаки російські окупанти завдали удару по пожежній аварійно-рятувальній частині у Дніпрі, внаслідок чого поранено одного рятувальника.

  • За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракети Х-101 і Х-555 – це нескладна ціль для систем Patriot, і їх збивають і з інших типів озброєння.
Оксана Житнюк
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