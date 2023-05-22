UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появилось видео уничтожения российской ракеты над Днепропетровщиной видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 20:58
Видео: Воздушное командование "Восток"
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

Воздушное командование "Восток" показало видео сбивания российской крылатой ракеты в Днепропетровской области во время очередной атаки оккупантов в ночь на 22 мая.

Отмечается, что для одного из украинских подразделений сбитая крылатая ракета Х-101 стала сотой, "юбилейной".

СПРАВКА. Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Максимальная дальность – 5500 км, забрасывающаяся масса – 400-430 кг. Носители – Ту-160 (12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95МС (восемь ракет на внешней подвеске).

По данным Днепропетровской ОВА, ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Во время массированной ракетной атаки российские оккупанты нанесли удар по пожарной аварийно-спасательной части в Днепре, вследствие чего ранен один спасатель.

  • По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракеты Х-101 и Х-555 – это несложная цель для систем Patriot, и их сбивают и с других типов вооружения.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударднепропетровская областьднепрракета
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 