Воздушное командование "Восток" показало видео сбивания российской крылатой ракеты в Днепропетровской области во время очередной атаки оккупантов в ночь на 22 мая.

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Отмечается, что для одного из украинских подразделений сбитая крылатая ракета Х-101 стала сотой, "юбилейной".

СПРАВКА. Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Максимальная дальность – 5500 км, забрасывающаяся масса – 400-430 кг. Носители – Ту-160 (12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95МС (восемь ракет на внешней подвеске).

По данным Днепропетровской ОВА, ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Во время массированной ракетной атаки российские оккупанты нанесли удар по пожарной аварийно-спасательной части в Днепре, вследствие чего ранен один спасатель.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракеты Х-101 и Х-555 – это несложная цель для систем Patriot, и их сбивают и с других типов вооружения.

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