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Воздушные силы: Х-101, Х-555 – несложная цель для Patriot. Две сбили ПВО Сухопутных войск

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 09:27
Воздушные силы: Х-101, Х-555 – несложная цель для Patriot. Две сбили ПВО Сухопутных войск - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Ракеты Х-101, Х-555, которые Россия использовала для сегодняшнего удара по Украине – несложная цель для систем Patriot, их сбивают и из других типов вооружения. В частности, две цели ночью уничтожили ПВО Сухопутных войск. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игната спросили, работали ли сегодня ночью ЗРК Patriot.

Он ответил, что Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип вооружения работает и на каком направлении. Такая информация дала бы возможность противнику сделать определенные выводы о том, где расположен тот или иной тип вооружения. 

"Как вы знаете у нас есть NASAMS, IRIS-T и уже Patriot'ы работают. Для такого комплекса как Patriot – это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те типы ракет, которые сегодня использовались. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня тоже – две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", – сказал Игнат.

  • Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
  • На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 
  • В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
  • Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

Читайте также: Умань. Глава МВД показал последствия ракетного удара россиян по многоэтажке — фото, видео

Наталія Медведєва
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