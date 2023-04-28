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Умань. Глава МВД показал последствия ракетного удара россиян по многоэтажке — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 08:12
Последствия удара по Умани (Фото: Игорь Клименко/Facebook)
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Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото и видео последствий удара российских оккупантов по жилому многоэтажному дому в Умани Черкасской области. 

По его словам, все пострадавшие получают необходимую помощь. 

Продолжаются поисково-спасательные работы. 

Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о трех погибших и восьми раненых. 

Последствия удара по Умани (Фото: Игорь Клименко/Facebook)

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 

В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы. 

  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
  • В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
Дмитро Гриниченко
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