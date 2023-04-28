Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото и видео последствий удара российских оккупантов по жилому многоэтажному дому в Умани Черкасской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, все пострадавшие получают необходимую помощь.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о трех погибших и восьми раненых.
В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
- Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
- В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
- Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии