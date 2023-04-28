Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото и видео последствий удара российских оккупантов по жилому многоэтажному дому в Умани Черкасской области.

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По его словам, все пострадавшие получают необходимую помощь.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о трех погибших и восьми раненых.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок. На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы. Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву. Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.

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Дмитро Гриниченко

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